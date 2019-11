Morre o economista Roberto Rocha, que coordenou cálculo do PIB gaúcho

O Rio Grande do Sul perdeu um dos nomes mais importantes ligados à produção de informações e análise, o economista Roberto Pereira da Rocha. O economista, ligado à antiga Fundação de Economia e Estatística (FEE) e atuando no Estado morreu nesta sexta-feira (1) aos 51 anos, após complicações decorrentes de um problema cardíaco.

Rocha estava internado havia alguns dias no Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre. Segundo ex-colegas, o velório será nesta sexta a partir das 13h30min na capela 7 do cemitério João XXIII. A cerimônia de despedida está marcada para as 18h30min, após ocorre a cremação. O economista deixa a esposa Roberta Alves e os filhos Thiago e Miguel.

Os funcionários da antiga FEE divulgaram nota sobre o falecimento. Rocha era um colega muito querido. Ele ingressou no quadro em 2010, após concurso público. Passou por funções de diretor administrativo, entre 2011 e 2015, e nos anos recentes era responsável pelo Núcleo de Contas Regionais, que faz a elaboração dos principais indicadores da economia gaúcha, como o Produto Interno Bruto (PIB).

O economista foi um dos mais atuantes na mobilização dos servidores durante a tramitação do projeto de extinção da FEE, proposta pelo governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e aprovada em fim de 2016 pela Assembleia Legislativa, e após a decisão para tentar reverter o fechamento da instituição, com mais de quatro décadas de história.

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 2005 e mestre em Economia do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), ele foi professor de Economia Política no Curso de Serviço Social da Ufrgs e teve passagens por outras faculdades gaúchas.

Em 2019, Rocha retomou a atividade de pesquisador no Núcleo de Contas Regionais, com o reforço do Departamento de Economia e Estatística (DEE), ligado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), que sucedeu boa parte das atividades da FEE. No começo de outubro, o economista fez a divulgação e análise do PIB trimestral , depois de quase dois anos que a antiga FEE deixou de liderar o cálculo. O economista estava bastante empolgado com as perspectivas de recompor base de dados e reativar as análises.

Na nota, os colegas definiram Rocha como "uma liderança insubstituível e combativa na defesa das fundações públicas do Estado duramente atacadas pelo Governo de José Ivo Sartori". "Com solidez técnica e compromisso público, Roberto suportou toda sorte de perseguições e conquistou a vitória de resgatar a produção do mais importante indicador da economia gaúcha para os pesquisadores da FEE", manifestaram os colegas.

O ex-presidente da FEE Adalmir Marquetti lembrou que foi ele quem avisou Rocha sobre o concurso da fundação. Os dois se encontrariam em 2011 na direção da fundação. Marquetti disse que o economista marcou seu período como diretor por um "trabalho compartilhado e bem democrático". "Rocha se tornou uma figura importante, conhecia as pessoas e a área técnica, sabia como a fundação funcionava. Trabalhamos juntos por quatro anos, de 2011 a 2015, e criamos uma amizade para além do trabalho", recorda o professor da Pucrs. "Ele estava muito feliz com a retomada da divulgação do PIB", finalizou Marquetti.

Para a imprensa que acompanha a economia no Estado, Rocha era uma das fontes mais requisitadas pelo seu conhecimento, sempre disponibilidade e clareza nas análises. A redação do Jornal do Comércio sempre buscava o economista devido à sua seriedade e credibilidade nas explicações.

Em vídeo, Rocha comentou em 2017 de forma didática o impacto dos dados do PIB, num período sem crescimento. "Deu 0 a 0", resumiu ele, em conversa no JC.