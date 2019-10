Morre o empresário e presidente do Sincodiv-RS, Fernando Esbroglio

O presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos do RS (Sincodiv-RS) e diretor-geral da Fenabrave-RS, Fernando Esbroglio, morreu nesta quinta-feira (31), em Porto Alegre. Esbroglio tinha 71 anos. O empresário que atuava com operações de venda da marca Mitsubishi teve um infarto quando estava em casa. Fundou em 1988 a Fox Veículos.