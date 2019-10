Florestal compra fabricante de chocolates Caracol

A Florestal Alimentos, de Lajeado, no Vale do Taquari, deu mais um passo no seu processo de expansão e anunciou, nesta quarta-feira (30), a compra da fabricante de chocolates Caracol, de Gramado. A aquisição deve incorporar à Florestal um acréscimo de 12% ao faturamento. O valor da transação não foi divulgado.

As operações das atuais lojas da Caracol serão mantidas. A proposta, a partir da aquisição, é expandir a abertura de novas unidades através do sistema de franquias. Atualmente, a Caracol possui mais de 20 pontos de vendas próprios e licenciados em 11 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

A Caracol foi fundada em 1982, no município de Canela, mas, em 2001, teve sua fábrica transferida para Gramado. A empresa possui uma linha diversa de chocolates. O catálogo inclui bombons, trufas e alfajores, além de produtos diet, sem glúten e sem lactose.

Indústria de Lajeado é uma das maiores do segmento e exporta produtos para mais de 80 países. Foto Adriano Orso/Divulgação/JC

A Caracol é a terceira aquisição da empresa de Lajeado. Em 2018, a Florestal já havia adquirido a Chocolates Planalto . A fabricante de doces ainda é dona das marcas Flofarma e Boavistense. As aquisições ampliam a atuação no setor doceiro e consolidam a estratégia de crescimento da empresa. Ao todo, a linha da Florestal soma 430 itens e exporta produtos para mais de 80 países.

Atualmente, 20% do faturamento da Florestal vem das vendas para outros países. Os principais produtos exportados pela empresa são os pirulitos de formato plano e as balas mastigáveis.