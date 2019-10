Kátia Abreu promete levar demandas do franchising ao Congresso

A senadora Kátia Abreu (PDT) disse, durante a 19ª Convenção ABF do Franchising, na Bahia, que está colhendo assinaturas de seus colegas para criar uma frente parlamentar do varejo, e-commerce e franchising. "Nunca vi movimentos direcionados a esse setor. Às vezes, acontece por consequências de outras reformas, mas o governo é inerte. A gente que tem que provocar. Assim que nascem as leis ou evita-se que elas prejudiquem os segmentos", afirmou ela a uma plateia composta por cerca de 700 pessoas, no painel O olhar do Congresso sobre o franchising e seu papel nas políticas públicas.

Segundo Kátia, a ABF levantou os 10 projetos mais importantes para levar à Câmara e ao Senado. A partir disso, serão discutidos quais são viáveis. "Precisamos superar as diferenças e organizar o setor. Unificar, buscar a unanimidade. Pedimos à Casa Civil que crie um conselho consultivo empresarial", completou a senadora.

"Não estamos prometendo terreno no céu, mas o nosso empenho em favor de quem emprega no País", ressaltou Kátia aos principais franqueadores do Brasil.

O setor, que está no aguardo de mudanças na lei para franquias, ouviu da senadora que o tema deve ser tratado nas próximas semanas. Ela sugeriu, também, que o mercado tenha cuidado na hora de formular contratos, uma vez que muitos profissionais liberais prestam serviço às franquias.