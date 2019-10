POA Taste encerra comemorações de um ano do 360 POA Gastrobar

O 360 POA Gastrobar realiza nesta sexta-feira (25) a última edição do POA Taste, encerrando a semana de comemorações do primeiro aniversário do restaurante. Para o jantar desta noite, o chef da casa, Rapha Ditich, divide a cozinha com o chef Mamadou Sene. A partir das 20h, será servido um menu exclusivo composto por quatro pratos (entrada, dois pratos principais e sobremesa).

Os ingressos para participação no evento estão disponíveis no Eventbrite ( https://bit.ly/2nzbwlu ) com lotes de R$ 120,00 a R$ 150,00. O 360 POA Gastrobar fica na Orla Moacyr Scliar.