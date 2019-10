Estudantes participam do Fórum Tribal Metropolitano

Cerca de 300 estudantes participam nesta sexta-feira (25) do Fórum Tribal Metropolitano, com o tema #Qual o mundo que eu quero. O Fórum faz parte do projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, movimento de voluntariado infanto juvenil desenvolvido pela ONG Parceiros Voluntários.

Desde maio, 18 mil estudantes de quase 600 escolas gaúchas se dedicaram a desenvolver 2,5 mil ações de voluntariado focadas nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

No Fórum desta sexta-feira, destinado a concluir os trabalhos de 2019, os estudantes poderão participar de 14 oficinas realizadas por escolas da Capital e da Região Metropolitana e por uma rede de parceiros. Entre os participantes estão a ONG EcoSurf, DMAE, PROERD, OAB, Escola Brahma Kumaris, Ouvidoria da Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Polícia Rodoviária Federal, Escoteiros do Brasil, Polícia Civil e o Pólo Educacional PEMSE.

O Fórum Tribal Metropolitano ocorre no espaço verde do SESC (Av. Protásio Alves, 6220) das 13h às 16h30min.