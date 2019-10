Dólar abre manhã abaixo dos R$ 4,00

O dólar caiu e furou os R$ 4,00 no mercado à vista na manhã desta quinta-feira (24) chegando à mínima de R$ 3,9995 - menor valor intraday desde 19 de agosto passado, a R$ 3,9917. O dólar para novembro registrou mínima em R$ 4,0010 (-0,87%).

A perspectiva de entrada de um volume alto de dólares para o leilão da cessão onerosa do petróleo, marcado para 6 de novembro e que pode atrair mais de R$ 100 bilhões pelos cálculos do governo, volta a induzir desmontagem de posições compradas em dólar no mercado futuro, com impacto baixista no mercado à vista, diz Vanei Nagen, responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos. "Contra fluxo não há argumentos", diz Jefferson Rugik, da Correparti.

Para ele, a queda se justifica na possibilidade de entrada forte de dólares com o leilão da cessão onerosa, mas também continua tendo um fluxo estrangeiro positivo para ações, além do ambiente melhor interno e no exterior.

"Ajudam como pano de fundo ainda, os dados do setor externo mostrando há pouco que os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 6,306 bilhões em setembro, acima da mediana esperada de US$ 4,843 bilhões", acrescenta Rugik.