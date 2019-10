Dólar recua ante rivais com possibilidade de adiamento do Brexit

O dólar recuou ante rivais nesta quarta-feira (23), com investidores de olho na possibilidade de um adiamento do Brexit. No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar subia 108,69 ienes, enquanto o euro subia a US$ 1,1136 e a libra tinha alta a US$ 1,2918. O índice DXY, que mede o dólar ante outras moedas principais, caiu 0,04%, a 97,491 pontos.

Ao longo do dia, o DXY oscilou entre os campos positivo e negativo, sempre próximo da estabilidade. Isso se deveu ao movimento também alternado da libra e do euro ante o dólar, com o mercado monitorando o desenrolar do Brexit e a possibilidade de novas eleições no Reino Unido.

Na terça, o Parlamento britânico impôs nova derrota ao primeiro-ministro Boris Johnson, ao rejeitar a proposta de tramitação acelerada do Brexit, o que permitiria concluir os processos antes da data marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia, 31 de outubro.

Com isso, a expectativa majoritária do mercado é que haja novo adiamento do divórcio. Existe a possibilidade, ainda, de que Johnson convoque novas eleições, na medida em que o líder do Reino Unido não deseja uma nova mudança de prazos.

"Embora a libra esteja mais fraca, não houve queda porque a possibilidade de um Brexit sem acordo não é mais considerada", dizem analistas do Western Union, em relatório divulgado a clientes.

De acordo com a mesma instituição, a falta de fôlego do euro também se deve ao clima de cautela na véspera da reunião do Banco Central Europeu (BCE), que acontece nesta quinta, a última sob o comando do atual presidente, Mario Draghi.

O dólar ainda recuou ante a lira, após o presidente americano, Donald Trump, anunciar a retirada de todas as sanções contra a Turquia, em nome da formalização de um cessar-fogo permanente na fronteira turca com a Síria. Perto do fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 5,7283 liras turcas.

A moeda americana, contudo, ampliou os ganhos ante o peso chileno, com a persistência da crise política e social no país, que vive uma onda de protestos violentos. Também próximo ao horário do fechamento das bolsas de Wall Street, o dólar subia a 726,50 pesos chilenos.