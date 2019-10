Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta com Brexit em foco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta quarta-feira (23) majoritariamente em alta, com a previsão de que o prazo para saída do Reino Unido da União Europeia deve ser estendido mais uma vez. Diante do cenário, índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,13%, aos 394,10 pontos.

Investidores monitoram o desenrolar do Brexit, com a interpretação majoritária de que o divórcio com o bloco europeu deve ser mais uma vez adiado. Na terça, o Parlamento britânico impôs nova derrota ao premiê Boris Johnson, ao rejeitar a tramitação acelerada dos termos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

"Para nós, outro atraso na saída do Reino Unido do bloco agora parece cada vez mais provável", afirmam analistas do LPL Research.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já disse que recomendará aos países da União Europeia que aceitem a extensão do prazo para o Brexit, o que também foi defendido, nesta quarta-feira, pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

As notícias mais recentes mantiveram a libra em queda ante o dólar, mas deram força ao índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, que encerrou o dia em alta de 0,67%, aos 7.260,74 pontos, com ganho de 1,45% das ações da British Petroleum.

Seguiu a tendência de alta o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, que se fortaleceu em 0,34%, para 12.798,13 pontos. Por lá, os papéis da Daimler avançaram 1,56%.

Fecharam em queda os índices CAC 40 (-0,07%), da Bolsa de Paris, aos 5.653,44 pontos, e o FTSE MIB (-0,60%), aos 22.351,07 pontos.

Na capital francesa, a maior alta foi da Peugeot, que subiu 3,24% nesta quarta-feira. Nesta quarta, O PSA, grupo automotivo francês que controla as marcas Peugeot e Citroën, divulgou que sua receita totalizou 15,58 bilhões de euros (US$ 17,35 bilhões) no terceiro trimestre de 2019, representando alta de 1% na comparação anual.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em alta de 0,05%, aos 9.385,00 pontos, enquanto o índice PSI 20 subiu 0,83%, aos 5.057,72 pontos, máxima do dia.