Intenção de consumo das famílias gaúchas cresce em outubro frente ao ano passado

O índice que mede a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), calculado pela Fecomércio-RS e divulgado nesta quarta-feira (23), mostrou alta de 6,0% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para a entidade, no entanto, as famílias gaúchas estão cautelosas em relação ao consumo, já que na comparação com setembro deste ano houve queda de 1,7% (91,1 pontos) no índice.