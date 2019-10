Ouro fecha em leve queda, em quadro de menor busca por segurança

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ouro fechou em território negativo nesta terça-feira. O movimento foi propiciado por uma menor busca por segurança entre investidores, embora o contrato tenha terminado a sessão bem próximo da estabilidade.

O ouro para dezembro fechou em baixa de 0,04%, a US$ 1.487,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Com as bolsas da Europa e de Nova Iorque na maioria em alta, diminuiu a busca pelo metal. A expectativa de que possa haver um acordo entre China e Estados Unidos também seguiu no radar, embora sem garantias nesse caso.

Para o London Capital Group, há um potencial para uma correção maior no ouro, com juros dos Treasuries mais altos e a perda de fôlego da inflação como fatores que apoiam uma onda de vendas do metal precioso.