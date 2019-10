Mcdonald's abre primeira filial em Lajeado e começa a contratar

A rede norte-americana de fast-food McDonald's está prestes a inaugurar mais uma filial no Rio Grande do Sul. Desta vez, será em Lajeado, no Vale do Taquari, região que ganha a primeira operação da marca. A abertura será em novembro. O prédio está pronto e fica em terreno entre a rua General Mallet e avenida Alberto Pasqualini e terá drive-thru, com vagas para estacionamento de carros.

A seleção de pessoas para trabalhar na operação abre nesta quarta-feira (24). O Sine de Lajeado vai fazer a seleção para as funções de atendente de restaurante e técnico em manutenção. Os interessados podem comparecer, a partir das 10h, à agência do Sine, na rua Júlio de Castilhos, 478, no centro da cidade. O tamanho de loja costuma gerar até 70 postos.

Para atendes de restaurantes, é necessário possuir Ensino Médio completo. Já a vaga para técnico em manutenção exige experiência na área, cursos com certificados na área de elétrica, eletrônica ou eletrotécnica e refrigeração.

A filial será a 50ª a abrir no Estado. Deste número, 17 lojas ficam em Porto Alegre, que terá até dezembro nova operação, voltando a atual na zona sul, na avenida Wenceslau Escobar. Em 2020, mais duas unidades serão abertas na Capital.