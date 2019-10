Melnick e Hospital Moinhos lançam complexo de bem-estar

Um evento científico-tecnológico nesta segunda-feira (21), em Canoas, marca a entrega da primeira etapa do Hub da Saúde, projeto realizado pela construtora Melnick Even e o Hospital Moinhos de Vento. O Maxplaza Canoas é um complexo de cuidados de saúde e bem-estar, com o propósito de descentralizar os serviços de baixa e média complexidade, oferecidos pelo Hospital Moinhos de Vento.

Hoje acontecerá, no local, o 1º Summit Hub da Saúde, entre 13h30min e 15h30min. De acordo com o gerente do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, Júlio César de Bem, o evento pretende tratar, de um modo geral, sobre o futuro da saúde. Um dos destaques é o dinamarquês Peter Kronstrom, que falará sobre as megatendências e cenários do setor. Kronstrom é futurólogo e diretor do Instituto Copenhagen de Estudos Futuros. Também haverá um painel, reunido alguns dos principais experts do Moinhos de Vento.

No Maxplaza, o hospital terá uma área total de 660 metros quadrados. E oferecerá atendimento de Diagnóstico por Imagem, Oncologia, Cardiologia, consultas médicas, centro de imunização (vacinas e infusões), além de um núcleo de educação. O empreendimento foi construído atendendo as normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme Juliano Melnick, o empreendimento contará com 30 mil metros quadrados de área, seguindo o conceito mixed-use, que reúne unidades residenciais, comerciais, serviços, centros de compras e conveniência. O Maxplaza concentra 135 consultórios e 16 clínicas médicas, bem como hotel, centro de eventos, centro comercial direcionado à área da saúde e unidades residenciais - no total, são cinco torres e 300 vagas para estacionamento. "O empreendimento não terá um shopping, mas pelo seu formato, chamamos de shopping da saúde", completa Melnick.

O complexo deve entrar em operação a partir de março de 2020 e irá receber uma média de 2 mil pessoas por dia, provenientes de Canoas e de municípios próximos.

O projeto Hub da Saúde também compreende mais quatro unidades em Porto Alegre. Duas delas já foram lançadas - no Pontal do Estaleiro e no Linked Teresópolis, localizado na avenida Aparício Borges. Outras duas unidades têm lançamento previsto para 2020 e 2021.