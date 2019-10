Droga Raia vai abrir 16 farmácias em Porto Alegre até fim de 2020

A rede de farmácias Droga Raia pretende abrir 16 novas unidades em Porto Alegre até o final de 2020, informou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

A informação teria sido repassada em reunião com a consultora de Relações Institucionais da rede, Mônica Moreira, e o diretor de Expansão, Paulo Sanchez, nessa quinta-feira (17) na Capital. Cada loja deve ter aporte de R$ 2,5 milhões e abrirá 15 empregos. As seis primeiras unidades devem ser abertas ainda no primeiro trimestre do ano que vem, diz a prefeitura.

A Droga Raia tem mais de 1,8 mil lojas em 22 unidades da federação e surgiu da fusão entre Raia S.A. e Drogasil S.A em 2011. A receita bruta fechou em R$ 15,5 bilhões em 2018. A rede é considerada a maior do Brasil em receita e número de lojas. A farmácia Raia foi fundada em 1905 em Araraquara, interior de São Paulo.