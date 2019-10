Laghetto Viverone Estação será inaugurado em Bento Gonçalves

Com investimento de R$ 80 milhões, o Laghetto Viverone Estação, em Bento Gonçalves, será inaugurado nesta sexta-feira, às 20h, e marcará o quarto empreendimento resultante da parceria da Forma Espaços Imobiliárias, com a incorporação, e da Rede Laghetto, com a administração. O hotel está localizado em uma esquina a 200 metros da Pipa Pórtico, possui 205 apartamentos e 15 andares que permitem uma vista diferenciada do Vale dos Vinhedos e da praça da Igreja Cristo Rei. O empreendimento conta com restaurante com 116 lugares e centro de convenções multiuso para 350 pessoas.

Com a experiência de quase duas décadas no segmento, o sócio-diretor da Forma Francisco Faggion Filho acredita que o sucesso pode ser justificado muito pela geografia. "A área próxima ao hotel canaliza 93% do movimento de entrada na cidade", contabiliza o administrador. Inclusive o nome foi escolhido por causa da estação ferroviária, um dos mais emblemáticos pontos turísticos do município. Os 9.197 m2 do Estação foram construídos a partir de uma vinícola datada dos anos 1950. "O projeto parte de uma interpretação do lugar, do reconhecimento de um setor importante no imaginário da população, tanto pela proximidade com a estação ferroviária e todo seu significado quanto pelo passado industrial desta fração do tecido urbano", explica o arquiteto Fernando Ernesto Pasquali.