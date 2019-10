Leilão de energia A-6 nesta sexta-feira terá 75 projetos gaúchos

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realiza, nesta sexta-feira, a partir das 10h, em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o leilão de geração A-6 (seis anos para a entrega da produção de energia). O Rio Grande do Sul será representado por dois projetos a carvão (que totalizam 940 MW) e 73 eólicos, cuja potência é de 1.939,7 MW. A soma das capacidades - 2.879,7 MW - corresponde a cerca de 70% da demanda média elétrica do Estado.

No total do País, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou 1.541 projetos com 71.385 MW de potência. O leilão quer contratar energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétrica, com início do suprimento a partir de janeiro de 2025.