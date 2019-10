AGCO demite trabalhadores na fábrica de Canoas

Pelo menos 30 trabalhadores foram demitidos nesta quarta-feira (16) da fábrica de tratores da AGCO em Canoas, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita. De acordo com o vice-presidente do sindicato, Sílvio Bica, em setembro 44 funcionários já haviam sido dispensados pela empresa, e em todo o ano de 2019, as demissões já somariam 144.