Petróleo fecha sem direção única em meio a incertezas globais e à espera de API

O petróleo encerrou a sessão desta quarta-feira (16) sem direção única à medida que agentes de mercado acompanham idas e vindas nas negociações de última hora em Bruxelas por um acordo do Brexit e as sinalizações ambíguas sobre quando a chamada "fase 1" do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China poderá ser formalizada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI para novembro subiu 1,04%, a US$ 53,36, enquanto o barril do petróleo Brent para dezembro caiu 0,54%, a US$ 59,42, na Intercontinental Exchange (ICE).

Além da separação entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) e da guerra comercial, investidores também aguardam a contagem de estoques de petróleo nos EUA feita pelo Instituto Americano de Petróleo (API), às 17h30.

Por fim, a Dow Jones Newswires aponta ter havido relatos, não confirmados, de que os EUA poderiam ter recentemente conduzido um ciberataque contra o Irã em resposta à ofensiva com mísseis na Arábia Saudita, em setembro.