Ex-presidente do Bradesco Lázaro de Mello Brandão morre aos 93 anos

O ex-presidente do Bradesco Lázaro de Mello Brandão faleceu na manhã desta quarta-feira (16), aos 93 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo para recuperação de uma cirurgia. O executivo ocupava a função de presidente das empresas controladoras do Bradesco, empresa na qual atuou por 76 anos.

Brandão era economista e administrador e assumiu a presidência do banco em 1981, quando sucedeu o fundador do Bradesco, Amador Aguiar. Brandão permaneceu no cargo até 1991. Durante a trajetória na instituição, ainda acumulou a presidência do conselho de administração do banco.

O executivo era conhecido por dedicar jornadas de 12 horas diárias iniciadas antes da 7h ao longo de seis décadas, incluindo muitos sábados. Começou a carreira como escriturário e foi subindo de funções, atuando como responsável por contas correntes, gerente, diretor, até chegar a vice-presidente da instituição.

Brandão nasceu em 1926 e era natural de Itápolis (SP). O executivo deixa mulher, três filhas e um neto.

Com informações da Folhapress