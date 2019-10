Novo celular do Google, Pixel 4 tem sensor de controle por gestos sem tocar na tela

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Google anunciou, nesta terça-feira, sua nova linha de produtos, que inclui o celular Pixel 4, um novo fone de ouvido sem fio e uma plataforma de games.

O novo celular tem como destaque um sensor para captar gestos próximos, sem que seja preciso tocar na tela e, assim, reiniciar mais rápido. Os gestos podem ser usados para mudar a música, atender a chamadas, parar o despertador e interagir com personagens na tela em um jogo, por exemplo.

Outra aposta do modelo são as câmeras. Há duas na parte traseira, que prometem melhores fotos com zoom e um modo capaz de fazer imagens boas em situações de pouca luz, como a de um céu estrelado.

O modelo vem com software que usa Inteligência Artificial para melhorar as imagens. Mas há também espaço para toques pessoais: ao tirar a foto, o usuário pode regular o nível de luz, como em uma câmera profissional, caso deseje.

O Pixel 4 tem um gravador de voz capaz de fazer transcrições automáticas, mesmo sem internet. Traz, ainda, um sensor de reconhecimento facial e o Google Assistant, serviço de interação por voz da empresa.

O celular será comercializado por US$ 799 (R$ 3.296,00) nos EUA, e já está disponível para compra on-line no país, mas não há ainda previsão de venda no Brasil.

Empresa apresentou também novo fone de ouvido sem fio. Foto: Drew Angerer/AFP/JC

O evento de lançamento em Nova Iorque teve mais novidades, como o fone de ouvido sem fio Pixel Buds. Além de tocar música, ele permitirá interagir por voz com o Google Assistant e pedir tradução de idiomas. Os fones captarão o som em uma língua e serão capazes de convertê-lo para outra, para ser ouvida pelo usuário.

Os novos fones poderão ficar a muitos metros de distância do smartphone, e o volume se ajustará automaticamente, conforme o ambiente. O Pixel Buds custará US$ 179 (R$ 738,00) e será vendido a partir do ano que vem.