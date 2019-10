Nexteer expande fábrica e abre 100 vagas na zona norte de Porto Alegre

A Nexteer Sistemas Automotivos recebeu sinal verde para expandir a fábrica na zona norte de Porto Alegre. A indústria prevê investir R$ 57 milhões na expansão e abrir 100 empregos diretos, segundo nota da prefeitura de Porto Alegre. Nesta quinta-feira (10), a empresa recebeu o aval do município para projetos da ampliação. A previsão é de concluir o investimento até o fim de 2020.

O empreendimento foi incluído no programa do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), gerando inventivos fiscais baseados na geração de ICMS. O prefeito Nelson Marchezan Júnior foi á unidade, no bairro São João, e comunicou que os projetos arquitetônicos e o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) foram aprovados pelas áreas técnicas da prefeitura.

A unidade situada na Capital fornece bombas de direção hidráulica, semieixos e direção elétrica para montadoras. A Nexteer tem fabricação em Porto Alegre desde 1998. Com a expansão, a empresa pretende ampliar sua capacidade de produção que é escoada hoje para unidades da Fiat, em Minas Gerais, Peugeot, no Rio de Janeiro e na Argentina, e Renault, no Paraná.

O vice-presidente e diretor de operações Europa, Oriente Médio, África e América do Sul da Nexteer Automotive, Hervé Boyer, reforçou que "a América do Sul é estratégica e Porto Alegre foi uma das cidades selecionadas para fazer parte do grupo", segundo nota da prefeitura. "Nosso objetivo é usar a cidade para aplicação desses produtos e torná-la uma espécie de excelência para nossos produtos no Brasil”, associa o vice-presidente.