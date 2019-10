CNN Brasil anuncia 1ª operadora de TV paga que contará com canal

A CNN Brasil anunciou, nesta quarta-feira (9), a primeira operadora de TV por assinatura que contará com o canal pago, que ainda não teve sua data de estreia divulgada oficialmente. "A CNN Brasil chegará, em breve, aos clientes da Claro com planos a partir do Mix HD, ou seja, do pacote básico do HD. A programação também estará em todas as telas: na TV e no Now, com conteúdo on demand e ao vivo", informou comunicado divulgado pelo canal pago.