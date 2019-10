Capital recebe a Semana Internacional da Bélgica

A cultura belga e as oportunidades de negócios para empresas do Rio Grande do Sul no país europeu estarão em destaque durante a Semana Internacional da Bélgica em Porto Alegre. Uma série de eventos, entre terça e quinta-feira, buscará estreitar as relações comerciais e culturais entre gaúchos e belgas.

As atividades começam nesta terça-feira, com o torneio de golfe Wallonia - Feel Inspired, organizado pela Awex, a Agência de Exportação e Investimentos Estrangeiros da Valônia, região de fala francesa da Bélgica. O torneio acontece das 7h30min às 13h30min, no Porto Alegre Country Club.

Também amanhã acontece a abertura da exposição Histórias em quadrinhos belgas, que estará em exibição na Unisinos Porto Alegre. O evento é organizado pelo Museu de História em Quadrinhos de Bruxelas.

Já nesta quinta-feira será realizada, na sede da Fecomércio-RS, das 9h às 12h, uma mesa-redonda sobre negócios entre Bélgica e Rio Grande do Sul, com a participação do embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman. O evento deverá destacar as vantagens logísticas belgas para as empresas que exportam para a Europa, as oportunidades fiscais para instalação de empreendimentos no país e o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul.

Em 2018, a Bélgica foi o oitavo maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, com exportações de US$ 472 milhões, montante 8,3% maior do que o registrado em 2017 (US$ 436 milhões). No entanto, esse valor representa apenas 2,2% das exportações totais do Estado no ano passado (US$ 21,014 bilhões).

Na quinta-feira, no auditório do Centro Cultural da Ufrgs, no Campus Central, será a vez de uma mesa-redonda sobre prioridades de inovação e pesquisa na região da Valônia e no Rio Grande do Sul, e perspectivas de parcerias entre a academia e a indústria.

Finalmente, a programação será encerrada no dia 10, com a exibição especial do filme Tango libre, de Frédéric Fonteyne, às 19h, na Sala Redenção. O evento é aberto ao público e tem entrada franca.

O Jornal do Comércio publica, hoje, uma reportagem especial de Marcelo Beledeli sobre a infraestrutura logística e o ambiente de negócios na região belga da Valônia. A matéria pode ser conferida no caderno Empresas & Negócios.