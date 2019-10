Justiça homologa plano de recuperação judicial da Artecola

A Justiça homologou a recuperação judicial da Artecola, grupo gaúcho com sede em Campo Bom e que atua com o setor químico e com materiais voltados ao setor calçadista, além de outros segmentos. A dívida da companhia com credores é de R$ 820 milhões - valor não inclui tributos. A decisão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (3), segundo a empresa.

O juiz Alexandre Kosby Boeira, da Vara de Falências e Concordatas da Comarca de Novo Hamburgo, validou o acordo aprovado pelos credores em assembleia em 27 de setembro. “Tivemos um trabalho muito ajustado entre nossa equipe interna e a consultoria jurídica que nos assessorou ao longo do processo”, ressalta o presidente executivo da Artecola, Eduardo Kunst, em nota.

O processo começou em fevereiro de 2018 . Segundo a empresa, o plano aprovado prevê o "pagamento negociado de todos os credores". Kunst reforça que a meta é assegurar a "saúde financeira do negócio químico, que é a origem da empresa".

A empresa tem mais de 70 anos de operação, com negócios em adesivos e laminados especiais para aplicações nos mais diversos segmentos industriais, consumo e extrusão. A Artecola tem unidades produtivas no Rio Grande do Sul e São Paulo e em cinco países da América Latina (Argentina, Colômbia, Chile, México e Peru).