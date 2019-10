McDonald's abre em dezembro na zona sul de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A zona sul de Porto Alegre, mais precisamente a região da avenida Wenceslau Escobar, está prestes a ter novamente um McDonald's. A nova unidade vai abrir em dezembro, segundo a rede de fast-food. O prédio que terá drive-thru ficará na entrada do centro comercial Granville, na Wenceslau, como havia noticiado o Jornal do Comércio em fevereiro deste ano.

A construção está coberta por rede de proteção de construção. São dois pisos da operação. A unidade foi erguida bem na entrada do Granville. Na área do futuro McDonald's antes funcionava uma filial da rede Del Turista, de brinquedos, e uma unidade da rede de fast-food Subway.

Quem tiver interesse em trabalhar na nova unidade pode entregar currículos em outras lojas ou na mais próxima. As unidades com drive-thru somam até 70 funcionários, que atuam em diversos turnos. A Capital tem 17 operações. Em 2020, mais duas unidades serão abertas na cidade. No interior, Lajeado vai ganhar filial ainda em outubro. Hoje são 49 pontos em diversas regiões gaúchas.

A administração do shopping espera que o futuro ocupante traga mais movimento no centro comercial. Atualmente, o local tem uma academia, barbearia, lojas de vestuário e restaurante. Há mais espaços vazios.

A rede norte-americana chegou a ter uma operação por muitos anos em um imóvel não muito distante da futura localização, mas em direção à zona sul.

Outras unidades já passaram por remodelações, como a da rua 24 de Outubro. Na avenida Tarso Dutra, a filial trocou de nome na fachada para Emicidonáld's, buscando uma aproximação com o público.