Confiança dos empresários do comércio gaúcho mantém ascensão

A confiança do empresariado do comércio gaúcho mantém a ascensão, apontou a mais recente pesquisa do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC). O indicador ficou em 116 pontos, alta de 19,6% em comparação com o mesmo período do ano passado e de 1,6% frente a agosto deste ano.

A Fecomércio-RS, que faz a sondagem, destacou que o resultado aponta o maior nível desde maio deste ano. O presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, atribui o desempenho à sazonalidade do varejo.

“Percebendo a recuperação econômica, mesmo que ainda gradual, a movimentação típica deste período do ano e, obviamente, a expectativa da liberação da movimentação derivada da liberação dos saques do FGTS, os varejistas apostam na melhoria do cenário. No entanto, uma perspectiva mais positiva dos investimentos em geral requer uma percepção mais consistente da recuperação na economia”, comenta Bohn.

O Índice de Condições Atuais (ICAEC), que reflete a percepção do empresário quanto ao momento presente da economia brasileira, atingiu 96,7 pontos, avanço de 41,2% frente a setembro de 2018, quando estava em 68,5 pontos. Frente a agosto, o aumento foi de 2,6%. Mesmo assim, o indicador ainda está abaixo de 100 pontos, que aponta para avaliação pessimista. Acima de cem a avaliação é positiva.

Já o índice de Expectativas do Empresário do Comércio (IEEC), que projeta o curto prazo (seis meses), ficou em 150,8 pontos, 15,3% a mais do que em setembro de 2018 e 2,3% que agosto deste ano.

O indicador de investimentos permanece sob avaliação moderadamente otimista dos empresários. Foram registrados 100,5 pontos, alta de 9,6% em comparação com o ano passado e retração de 0,4% frente a agosto. Os investimentos e situação atual dos estoques recuaram 3,4% e 1,1% respectivamente. A expectativa de contratações teve novo avanço de 2,5%. Este último dado pode estar relacionado à admissão de funcionários temporários típica neste período do ano.

O ICEC-RS é realizado em Porto Alegre nos dez dias anteriores ao mês de referência e tem amostra de, no mínimo, 328 estabelecimentos comerciais. O ICEC e seus componentes variam de 0 a 200 pontos. Resultados acima de 100 pontos refletem uma perspectiva otimista da média dos empresários do comércio, cuja intensidade aumenta conforme o indicador se aproxima de 200. Já valores abaixo de 100 pontos indicam opinião média pessimista, que é maior quanto mais próximo de 0.