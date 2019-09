Feira da Abav oferta descontos em Black Friday de Viagens

Pelo menos 2 mil pessoas (a expectativa é de que esse número tenha sido superado) foram conferir uma ação para consumidores de turismo, realizada por 30 operadoras, que participaram da Abav Expo 2019. A Feira de Negócios de Turismo promovida pela Associação Brasileira de Viagens (Abav) ocorreu de 25 a 27 de setembro nos pavilhões da Expo Center Norte, em São Paulo, e abriu as portas para o público geral na sexta-feira, para a venda de pacotes, produtos e serviços do setor, ofertados com descontos que variaram de 5% a 50%. Chamada de Black Friday de Viagens, a iniciativa da Abav em parceria com a Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (Braztoa) disponibilizou opções de viagens para mais de 300 destinos, formatadas em cerca de 450 produtos turísticos.

Muita gente que estava na capital paulista foi conferir. "Estamos procurando promoções para o Egito, a Itália e talvez para outros destinos da África e da Europa", contou o médico Leonardo Freitas. Acompanhado da esposa, Mariana Aguiar, e do filho, Henrique, ele encarou um período de fila (formada durante todo o dia) para entrar no pavilhão da Black Friday de Viagens no último dia da Abav. "A ideia é ver os preços para viajar em janeiro do ano que vem." A professora de dança Giullie Rivera também foi pesquisar ofertas para janeiro. "Ainda não temos (meu marido e eu) ideia de para onde ir, então a pesquisa vai ser ampla", admitiu.

Durante o encontro de negócios do setor, cerca de 27 mil pessoas circularam pelo evento, que chegou em sua 47ª edição com recorde de público, segundo a presidente da Abav, Magda Nassar. A dirigente explica que, além de estimular a compra de pacotes, a campanha teve o objetivo de estreitar a relação entre agentes de viagens e consumidores finais. "O setor representa 8,1% do PIB e aponta tendência de crescimento. O turismo responde por 85% de todas as vendas de produtos e serviços de lazer de todo o País", afirma Magda.

Dados da Abav apontam que o setor respondeu por 6,9 milhões de postos de trabalho em 2018, em toda cadeia produtiva do turismo no País. Neste período, dos cerca de 6,5 milhões de brasileiros que viajaram no ano passado, 5 milhões escolheram destinos nacionais. "Além das viagens de lazer, o segmento de negócios está em constante crescimento, movimentando cerca de R$ 5,57 bilhões, o equivalente a 14,7% somente no primeiro semestre deste ano", aponta a dirigente.

"A meta é buscar um acréscimo de mais 40 milhões de viajantes pelo Brasil, para tanto, o Ministério do Turismo está trabalhando para encontrar alternativas e melhorias", ressaltou o titular da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, durante a abertura do evento. Entre as prioridades, ele citou a aproximação com aéreas e setor hoteleiro; melhorias aos acessos e conectividade entre os modais de transportes aéreos e rodoviários, para que as rotas possam ter potencial autoturístico e estruturação dos acessos rodoviários, em especial, junto às primeiras 30 rotas do Invest Turismo, que já foram contemplados em todos os estados. O ministro ainda citou a projeção de construção de terminais rodoviários de última geração, melhorando a condição do turista que optar pelo modal.





Novos produtos incluem seguro-saúde para pets e facilidades para locações de carros

Iniciativa da operação brasileira da holding de seguros francesa April, a cobertura de despesas veterinárias com pets em viagens foi lançada com o plano VIP da empresa, que inclui outros diferenciais, como a indenização por danos à mala. "Vimos a necessidade de atender também aos cães e gatos que viajam com os usuários do plano", explica a diretora comercial da April Brasil, Claudia Brito. O plano é válido para qualquer destino, em períodos de, no mínimo, cinco dias e, no máximo, um ano e meio.

No estande da empresa durante a feira, a gestora afirmou que a expectativa é de que o novo plano facilite as vendas ao oferecer uma cobertura completa e que atende "aos perfis mais exigentes". Segundo Claudia, a cobertura de despesas com pet funciona por reembolso e é válida para consultas veterinárias, atendimentos clínicos hospitalares emergenciais e despesas com medicamentos prescritos nessas consultas de até US$ 1 mil.

As novidades do estande da Movida para o mercado foram desde a oferta de locações de veículos SUV, carros premium e de luxo, até os serviços vinculados, como o web check in, a possibilidade de usar tecnologia de QR Code para retirada de carros e a devolução expressa. O diretor comercial da empresa, Jamyl Jarrus, explica que a ideia desses serviços é que o cliente aproveite mais seu tempo de viagem, sem perder muito tempo em loja. Sobre o evento, o empresário avaliou que a feira "tem se tornado cada vez mais forte com o mercado internacional, e é um ótimo espaço para apresentar produtos e serviços para as agências de viagens".

Com "muito otimismo" para o mercado brasileiro, a região do Alentejo, em Portugal, também teve representação no evento, no qual o estande da Agência de Promoção Turística do Alentejo realizou treinamentos com agentes de viagens, além de capacitações focadas na herança judaica da região. Segundo o presidente da entidade portuguesa, Vitor Silva, o Alentejo tem o Brasil como o segundo maior emissor de turistas, perdendo apenas para a Espanha. O primeiro semestre de 2019 registrou aumento de 16,7% no total de hóspedes do Brasil e 29,8% a mais no total de pernoites desses viajantes.

Silva destacou os lançamentos da região, que é uma das maiores de procura turística em Portugal, ressaltando nova oferta hoteleira, com o recém-inaugurado Quinta da Comporta. O estabelecimento de luxo funciona como um resort, a cerca de três quilômetros das praias do Carvalhal e do Pêgo, e, segundo Silva, já conquistou alguns turistas brasileiros. No quesito enoturismo, o ano seco que antecipou a colheita das uvas, e tem previsão de um aumento de 5% a 10% na quantidade de vinhos produzidos, deve contribuir para atrair visitantes apreciadores da bebida. "Patrimônio histórico e cultural, gastronomia e vinhos são os produtos que mais atraem brasileiros para o Alentejo", informa o presidente da Agência de Promoção Turística daquela região.