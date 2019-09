Vinhos gaúchos dominam seleção representativa da safra 2019; veja a lista

Veja a lista das 16 amostras no final do texto. Foram conhecidos neste sábado, em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, os 16 vinhos mais representativos da safra de 2019 no Brasil. A lista com 15 amostras de vinícolas gaúchas e uma da Bahia foi apresentada na 27ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2019 , organizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE).

Por quatro horas, mil apreciadores da bebida degustaram ao mesmo tempo as 16 amostras da safra. Participantes de oito países (Antilhas Holandesas, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Uruguai) e 11 estados (Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) do Distrito Federal estavam na seleção que fez a avaliação.

“Nenhum outro evento no mundo consegue reunir tanta gente diferente que tem em comum o gosto pelo vinho, independente de marca", citou o presidente da ABE, enólogo Daniel Salvador, em nota de balanço da iniciativa. "Este é o grande dia do vinho brasileiro."

Para chegar as 16 amostras, 120 enólogos avaliaram às cegas 337 amostras inscritas por 47 vinícolas. Do total, 105 se classificaram entre as 30% mais representativas. O serviço do vinho foi realizado por 95 alunos do curso de Viticultura e Enologia.

A iniciativa ainda homenageou com o troféu Vitis Amigo do Vinho Brasileiro 2019 a turismóloga Ivane Fávero e com o troféu Destaque Enológico 2019 o enólogo Lucindo Copat, distinções que reconhecem a trajetória pessoal e profissional para a promoção do vinho brasileiro.

Para cada vinho foram utilizadas 90 garrafas. Assim que cada amostra era servida e degustada, era feito o comentário do vinho por um dos 16 comentaristas convidados. Somente depois de degustar as 16 amostras foi anunciado o resultado dos 30% e revelado as 16 amostras selecionadas como as mais representativas da safra 2019.

Apreciadores da bebida degustaram ao mesmo tempo as 16 amostras. Foto: ABE/Divulgação

Das 105 amostras classificadas entre os 30% mais representativas da Safra 2019 estão 13 variedades tintas (Alicante Bouschet, Ancellotta, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Marselan, Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Shiraz, Tannat, Teroldego e Touriga Nacional) e 11 brancas (Chardonnay, Gewurztraminer, Malvasia de Cândia, Moscato Giallo, Moscato R2, Pinot Gris, Prosecco, Riesling Itálico, Sauvignon Blanc, Verdejo e Viogner). Entretanto, por outro lado, castas tradicionais como as tintas Merlot e Cabernet Sauvignon e a branca Chardonnay continuam liderando a quantidade de amostras.

Confira a lista das 16 amostras mais representativas:

CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE

Chardonnay – Vinícola Salton – Bento Gonçalves (RS)

Chardonnay – Domno do Brasil – Garibaldi (RS)

Chardonnay / Pinot Noir – Chandon do Brasil – Garibaldi (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO

Verdejo – Vinícola Terranova – Casa Nova (BA)

Chardonnay – Casa Valduga – Bento Gonçalves (RS)

Chardonnay – Vinícola Almadén – Santana do Livramento (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO

Sauvignon Blanc – Vinícola Campestre - Campestre da Serra (RS)

Moscato Giallo – Sociedade de Bebidas Panizzon – Flores da Cunha (RS)

CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM

Merlot – Guatambu – Dom Pedrito (RS)

CATEGORIA TINTO FINO SECO