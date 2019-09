Filial do McDonald's em Porto Alegre troca de nome para Emicidonálds

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Quem passar pela avenida Senador Tarso Dutra, zona Leste de Porto Agre, vai notar que tem algo diferente. A fachada da loja da rede McDonald's mudou de nome. Agora estampa Emicidonálds. A mudança faz parte de campanha nacional da marca de fast-food mais conhecida no mundo e que incluiu Porto Alegre na ação.

A troca foi feita durante a noite. Cada letra da composição original foi removida e substituída pela nova denominação. Não há data para voltar à fachada anterior.

> VÍDEOSJC: Em 30 segundos, veja como foi a troca de fachada em 30 segundos:

A filial da Capital gaúcha é uma das três no País a mudar de nome. Um ponto em Brasília e outro em Recife também entraram na onda - na capital federal o apelido é Mequinho e na capital pernambucana, o escolhido foi Mecão. A ideia é turbinar o impacto em redes sociais usando #FomedeMéqui.

Segundo a rede, os nomes com influência da linguagem de periferia e mais popular e, no caso porto-alegrense, remete à abreviação de mestre de cerimônia (MC) da cena funk, foram escolhidos em votação nacional por frequentadores dos fast-food. A estratégia marqueteira estreou em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Segundo a rede, a troca de nome serve "para celebrar a intimidade da marca com seus consumidores". A ação foi criada pela agência DPZ&T, que atende a marca norte-americana. A mudança nas três capitais faz parte da segunda etapa da campanha, que ganha dimensão nacional.

"O McDonald's é pra todo mundo e queremos que as pessoas possam chamar do jeito que quiserem", afirma João Branco, diretor de marketing do McDonald's Brasil.

A filial da Tarso Dutra é a 17 a abrir na Capital e estreou em 2018. O ponto faz parte do novo layout de ambiente, que agrega mais tecnologia na experiência em loja do cliente. Tótens permitem que o cliente faça o pedido e pague com recursos digitais e cartão. Tablet nas mesas também auxiliam na interação.

Também é uma das duas filiais com mais venda de sanduíches no Rio Grande do Sul. Só perde para o volume de venda de sanduíches da unidade localizada na esquina da avenida Ipiranga com rua Silva Só, mais próximo da área central da cidade.