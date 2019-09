Plano de recuperação da Artecola é aprovado

O plano de recuperação judicial da Artecola foi aprovado pela maioria dos credores na sexta-feira (27), durante assembleia geral realizada em Novo Hamburgo. Participaram da Assembleia 320 credores envolvidos no processo, que totaliza R$ 820 milhões em dívidas. A empresa faz parte da holding FXK Administração e Participações, com sede em Novo Hamburgo, e continua em atividade enquanto a recuperação está em andamento.

"Tivemos um período de avaliações e maturação da proposta, sempre atendendo às partes envolvidas e destacando nossa disposição em saldar as dívidas. A aprovação reforça o que dizíamos desde o início: nosso objetivo era proteger o negócio químico, que é a origem de nossa empresa, um negócio saudável, capaz de produzir resultados positivos a todas as partes interessadas e seguir gerando valor", diz o presidente-executivo da empresa, Eduardo Kunst.

O plano aprovado prevê o pagamento negociado de todos os credores, definindo prioridades e estabelecendo prazos e formas de liquidação. "Nesse processo, tivemos a parceria dos credores, que percebem a importância e o potencial do negócio em atividade para a geração de riquezas, emprego e renda", afirma Kunst. "Além disso, seguimos um projeto de reestruturação para nos tornarmos mais ágeis e eficientes em nosso propósito de oferecer soluções diferenciadas, promover desenvolvimento sustentável e facilitar a vida do cliente."

Com mais de 70 anos, a Artecola é uma das maiores operações da indústria química do Estado. Em 2017, tornou-se a empresa mais internacionalizada do Brasil entre aquelas com faturamento anual de até R$ 1 bilhão, com atividades no México, no Chile, na Argentina e no Peru.