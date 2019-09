Rede de pizzarias gaúcha programa expansão para o Interior

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com duas novas unidades abertas em Porto Alegre recentemente, a rede de pizzarias Oca de Savóia aposta na expansão agora também para o interior do Estado. A marca já opera lojas em cidades da Região Metropolitana da Capital, como Guaíba, Novo Hamburgo e Canoas, mas a chegada a regiões mais afastadas de Porto Alegre ocorreu apenas nesta semana, quando uma franquia da Oca foi aberta em Ijuí.

"A inauguração foi um fenômeno. Tivemos que fechar duas horas antes do horário porque as pizzas acabaram", comemora o CEO da empresa, Fábio Xavier. No dia seguinte, o movimento seguiu intenso. "O local acaba se tornando referência, sendo comentado nas redes sociais", aponta o empresário.

Unidade recém-inaugurada no Centro Histórico de Porto Alegre está localizada na Praça da Alfândega. Foto Marco Quintana/JC

Com o resultado positivo, a ampliação das operações para outras cidades do interior já está na mira da marca. Xavier adianta que cidades como Santa Maria, Bento Gonçalves, Gramado, Passo Fundo, Carazinho, Santo Ângelo, Pelotas e Rio Grande possuem pelo menos um interessado no modelo de franquias da Oca.

Criada em 2008 em Porto Alegre como uma pizzaria tradicional de rodízio, a Oca de Savóia passou por uma remodelação e iniciou sua ampliação pelo modelo de franquias em 2013, indo de quatro operações para mais de 20 franquias com mais de 44 pontos de vendas distribuídos entre estádios, shoppings e lojas de rua.

A marca ainda mira outros estados da Região Sul e a Região Sudeste, já operando uma loja em Campinas (SP).