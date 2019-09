Produtos locais são aposta da gastronomia de Canela

A flora da região das Hortênsias é marca registrada do Verde Verso EcoResort, que abriga diversas espécies da fauna local, pomares e árvores centenárias nativas. E é o limão orgânico colhido ali o principal ingrediente da torta de limão no palito, produto de outra empresa canelense: a Surprice. Iniciativa da empreendedora Jerusa Souza da Silva, que também é sócia-proprietária da Ponto.com Pizza, a sobremesa poderá ser conferida durante o 3° Petit Sabores, evento que acontece na Praça João Corrêa, Centro de Canela, nesta sexta, das 18h às 22h, e sábado e domingo, das 11h às 22h.

A mostra integra a programação do 10° Sabores de Canela, realizado durante todo o mês de setembro. "A ideia é valorizar produtores e agricultores locais, que são os fornecedores de matérias-primas para os pratos preparados por bares, restaurantes, hotéis e pousadas do município", explica Mauro Salles, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias. De acordo com ele, além de estimular a economia local, a iniciativa consegue demonstrar, na prática, que ações simples são os diferenciais na hora de cuidar do meio ambiente.

Desafiados a criar pratos que utilizem insumos locais, os participantes da mostra gastronômica ofereceram as novidades ao público durante todo o mês de setembro. Muitos desses produtos, dependendo da aceitação do público, passam a fazer parte dos cardápios de forma definitiva. No caso do Férreo Restaurante e Fiambreria, essa prática já atinge de 90% a 95% de todo o cardápio. "Optamos por privilegiar a matéria-prima de procedência da Serra, em especial de pequenos produtores", conta o chef de cozinha do Férreo, Manoel de Oliveira, ao destacar que muitos desses insumos são premiados em concursos.

Oliveira explica que a ideia é fazer o cliente se sentir em casa ao provar iguarias com ingredientes regionais e também ao fazer que a rotina do restaurante se assemelhe aos hábitos que os turistas têm em suas residências. Um exemplo é a carta de vinhos, tradicional na maioria dos estabelecimentos, que deu lugar a uma adega. O cliente é convidado a ir até o local e escolher ali a sua bebida, com explicações sobre a harmonização entre pratos e vinhos. "É um serviço self service, mas com todas as informações necessárias para que o turista faça uma boa combinação", completa. Para o desafio gastronômico, o Férreo preparou um ravióli com queijo da colônia com cogumelos frescos ao molho "carbonara feliz".

Essas características locais que Canela mantém e procura passar para os visitantes é um dos diferenciais do evento. "Não perdemos as características de cidade do Interior, e isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas e envolvidas nas questões de sustentabilidade", reforça o proprietário do Férreo, Alan Togni Erthal.

Por isso, a praça será palco de uma série de ações sustentáveis que ultrapassam a gastronomia, a começar pela própria estrutura, com a adoção de madeiras de reflorestamento que formam os estandes. As estruturas modulares de madeira e metal permite seu reaproveitamento futuro.

E o envolvimento com o público vai além: uma estação para recolhimento de resíduos estará disponível para os visitantes, que poderão ver, na prática, como se dá a separação correta dos rejeitos. A coleta, então, é enviada para uma central dividida em baias para cada material - metal, plástico, papelão e orgânicos -, que, depois de pesados, será encaminhada para o destino certo. No caso de sobras orgânicas, o material vai para a composteira da Escola Municipal Dante Bertolucci.

A pesagem dos itens servirá não apenas para classificar e quantificar os resíduos, mas também funcionarão como base para a formação de indicadores que ajudem a reduzir o volume de resíduos produzidos nas próximas edições do Sabores. Além disso, os dados serão a base de uma ação para o plantio de árvores que ajudem a reduzir o efeito estufa ao compensar a emissão de gases gerados direta ou indiretamente pelo evento.





Confira a programação do 3º Petit Sabores

Local e horários

Praça João Corrêa, Centro de Canela

Sexta-feira, das 18h às 22h

Sábado e domingo, das 11h às 22h

Serviço

Pratos salgados: R$ 25,00

Pratos doces: R$ 15,00

Ecocopo: R$ 5,00

Cervejas: R$ 10,00 e R$ 12,00

Refrigerantes: R$ 5,00

Vinhos: R$ 15,00 (Bronze), R$ 20,00 (Prata) e R$ 25,00 (Ouro)

Drinks: R$ 20,00

Cafés: R$ 3,00 (espresso), R$ 10,00 (cappuccino e chocolate quente) e

R$ 20,00 (drink coffee)

Oficinas gratuitas

Estrutura geodésica da praça João Corrêa

Sábado (28)

12h: PAMPEANA - Conhecendo as Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) - João Travi

13h: Senac - Arroz Primavera - Chef Larissa Marques

13h45: Senac - Salada Diferente/Pães Amanhecidos - Chef Larissa Marques

15h: UCS - Cozinhando com a Casca da Banana - Iraci Brohem

16h: UCS - Desvendando Rótulos dos Alimentos - Karen Mello de Mattos Margutti e Pamela Antoniazzi dos Santos

Domingo (29)

12h: Agroecologia e Panificação - Nicolas Magalhães

13h: Senac - Trabalhando com Laranja e Cenoura (Creme) - Chef Larissa Marques

13h45: Risoto Rosado (talos de beterraba, salsão e cenoura com casca)

15h: UCS - Cozinhando com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs): do Jardim para a Mesa - Rodrigo Mylius

16h: UCS - Grau de Processamento dos Alimentos: qual a melhor escolha? - Karen Margutti e Pamela santos.

3º Beatles Festival

Multipalco do praça João Corrêa

Sexta-feira, das 18h30 às 22h

Sábado e domingo, das 17h30 às 22h