Oca de Savóia abre pizzarias no Centro Histórico e na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Em processo de expansão, a rede de pizzarias Oca de Savóia tem duas novas operações em Porto Alegre. Nesta semana, a marca - conhecida pela venda de pizzas em fatias - inaugurou uma loja no Centro Histórico de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, e outra deve passar a operar na primeira semana de outubro no bairro Cidade Baixa. A marca ainda chegou nesta semana a Ijuí (Rua do Comércio, 1676 – Pindorama).

Criada em 2008 em Porto Alegre, como uma pizzaria tradicional de rodízio, a Oca de Savóia passou de quatro operações para mais de 20 franquias com mais de 44 pontos de vendas distribuídos entre estádios, shoppings e lojas de rua. Ela conta hoje com operações espalhadas pelo Estado e uma loja em Campinas (SP), parte da expansão mirando a Região Sudeste.

Notícias sobre economia são importantes para você?

"Nosso plano de expansão prevê dois cenários, o primeiro é crescer mais 35 lojas até o final de 2020 (com aquisição de outra rede concorrente) ou mais 20 lojas até o final do ano que vem sem a aquisição", afirma Xavier.

As lojas operam em modelo express, com venda de pizzas em fatias e investimento previso de cerca de R$ 200 mil, e modelo full, como a de Ijuí, que conta com serviço de delivery do produto.