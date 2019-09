Cameron terá três lojas operando no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre

A rede de livrarias Cameron abriu recentemente a primeira das três unidades que terá operando no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Localizadas nas áreas do saguão, do check-in e do desembarque, as lojas estão previstas em contrato assinado com a Fraport, concessionária que administra o aeroporto, e todas funcionarão 24 horas por dia. A unidade já aberta está localizada no check-in.

As outras duas unidades previstas devem abrir nos novos espaços - saguão e desembarque - nas próximas semanas, seguindo o novo padrão de arquitetura das lojas da rede presentes em shoppings.

Antes da remodelação do Salgado Filho, a Cameron possuía cinco operações no espaço, três no Terminal 1 e duas no Terminal 2, que foram sendo fechadas durante as reformas. A loja que ainda operava no Terminal 2 foi fechada no último domingo (15).

Outras duas unidades ainda devem ser abertas no aeroporto nas próximas semanas. Foto Marcelo G. Ribeiro/JC

Inaugurada em Porto Alegre nos anos 2000, a Cameron possui 15 lojas atualmente, oferecendo lançamentos literários e uma variedade de revistas, presentes, tabacaria e objetos de decoração.

A rede está presente nos principais shoppings, possuindo inclusive uma megaloja no Bourbon Shopping Wallig, inaugurada em 2015, e uma unidade no Park Shopping Canoas, que iniciou a operação em 2017, junto com o shopping, e conta com a tecnologia de projeção mapeada, exibindo conteúdo interativo, além de café e bebidas geladas.