Marcopolo aumenta produção na fábrica do Espírito Santo

A Marcopolo concluiu mais uma fase do projeto de seu complexo industrial localizado em São Mateus, no Espírito Santo, e ampliou a produção de veículos de suas marcas. Alinhada ao novo conceito de eficiência e produtividade das unidades, a Marcopolo passou a atuar por segmento de produto, conforme necessidade dos clientes, fabricando também ônibus urbanos e escolares.

O investimento superior a R$ 14 milhões teve foco na verticalização da produção para melhorar a aplicação de recursos e diversificar o mix de veículos para os mercados interno e externo. "Essa nova forma de atuação permite a integração dos processos de compra, produção, distribuição e venda. Também colabora para o desenvolvimento de fornecedores locais, fortalecendo a indústria capixaba", destaca Lusuir Grochot, diretor de operações industriais da Marcopolo.

A planta de São Mateus tem 500 colaboradores e produz cinco unidades por dia das marcas Marcopolo e Volare. Este é o maior volume desde o início das atividades, em 2014, para atendimento dos mercados das regiões Norte e Nordeste. "Pretendemos crescer ainda mais, mas isto dependerá do aquecimento do mercado e da evolução das vendas", complementa Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio Ônibus.

O complexo de São Mateus recebeu investimentos de R$ 100 milhões e representou a instalação da primeira montadora de veículos no Espírito Santo. Inicialmente tinha foco na fabricação de veículos leves para o transporte de passageiros da marca Volare. Ao longo desses cinco anos foram montadas mais de 2 mil unidades. Recentemente, a unidade recebeu as certificações ISO 14001, de gestão ambiental, e OHSAS 18001, de saúde e segurança no trabalho, além de manter a ISO 9001, de gestão da qualidade, versão 2015.