Feevale lança novo conceito em graduação

Um novo conceito para o Ensino Superior foi lançado pela Universidade Feevale nesta semana para atender a um mercado em profunda transformação. Batizada de Feevale Way, a nova proposta é uma reformulação completa de todos os cursos de graduação da instituição. A meta principal é a implantação de uma educação interativa e conectada ao mercado de trabalho. O acadêmico atuará em um ambiente de inovação e voltado à prática do empreendedorismo.

De acordo com o reitor Cleber Prodanov, trata-se de uma aprendizagem alinhada aos modelos finlandeses, considerados referência mundial na área da educação. A nova proposta já estará disponível para o vestibular de verão da universidade, que ocorrerá em 6 de outubro. O reitor acrescenta que também serão lançados quatro novos cursos de graduação: Ciências Econômicas (Feevale Digital), Engenharia de Computação, Eventos e Hotelaria. As inscrições para o vestibular estão abertas e vão até o dia 1 de outubro pelo site www.feevale.br/ingresso.

Prodanov detalha que o novo modelo aprendizagem que integra o Feevale Way combina o ensino e as práticas ao mercado de trabalho em transformação. Segundo ele, o currículo passa a ser articulado com várias áreas do conhecimento, com o mercado de trabalho e com os ambientes de inovação.

O acadêmico, de acordo com o reitor, passa a vivenciar os problemas reais e, ao mesmo tempo, ele terá condições para desenvolver soluções concretas. Prodanov acrescenta que pelo novo currículo, o aluno é, justamente, desafiado a criar o seu caminho, aliando o aprendizado às suas necessidades e desejos, em termos de aplicação desses conhecimentos.

Neste contexto, as atividades estão vinculadas às empresas do Feevale Techpark, inclusive ao Hub One de Criatividade e Inovação, que é a unidade de Novo Hamburgo do parque tecnológico. “As atividades realizadas pelos alunos são consideradas na carga horária do curso e o conteúdo mais teórico é trabalhado a distância, permitindo ao estudante rever e se apropriar de conceitos e teorias, complementarmente à aula presencial”, comenta.

O reitor também acrescenta que a Universidade Feevale possui parceria com instituições da Finlândia há 13 anos, em especial com a Häme University of Applied Sciences (Hamk) e, mais recentemente, com a Finland University, consórcio que reúne quatro instituições de ensino do país: Universidade do Leste da Finlândia, Universidade de Tampere, Universidade de Turku e Universidade Åbo Akademi. “Essas parcerias deram condições à Feevale de compreender a forma como o seu aluno aprende, que é diferente do estudante finlandês, canadense ou coreano, por exemplo, outros países com os quais foi pensada a formação em nível de graduação”, completa.