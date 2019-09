Governo reduz oferta de ações do Banrisul para venda

O governo gaúcho decidiu reduzir a oferta de ações ordinárias (com direito a voto) para venda ao mercado. O comunicado está em fato relevante publicado nesta quarta-feira (18) no site do banco. A previsão era de fechar preço de venda nessa terça-feira, conforme deliberação do governo na semana passada.

Segundo a nota, o governo do Estado comunicou nessa terça-feira (17) que "a quantidade de Ações objeto da Oferta base anteriormente prevista em 96.323.426 Ações foi alterada para 71.350.686 Ações".

Além disso, mais mudanças incluem adiamento da data de fechamento do procedimento de bookbuilding (quando investidores apresentam suas ofertas de volume e preços pelos papéis para fechar valor de venda) e ainda flexibilidade de atingir a oferta inicial pretendida.

Segundo a nota, "a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 35%, em até 24.972.740 ações de emissão do Banrisul e de titularidade do acionista vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço inicialmente ofertadas".

O fato relevante informa ainda que as novas condições da oferta foram aprovadas em reunião do Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado (CODPRE) e foi "referendada em ato do governador do Estado do Rio Grande do Sul", também nesta terça.

Enquanto tenta vender os papéis, o governo também pediu no começo da semana, de acordo com outro fato relevante, que o Conselho de Administração analise a criação de um programa de Uni t, quando se une ações preferenciais e ordinárias para potencializar a liquidez e a valorização. Mas a pauta só vai entrar na agenda após a conclusão da atual oferta secundária das ações ordinárias em poder do Estado.

> Confira o fato relevante que alterou datas e volume de ações: