Aeroporto Salgado Filho tem operações interrompidas por tempestade de raios e granizo

Nesta terça-feira (17), tempestades com raios e granizo em Porto Alegre causaram a interrupção de operações de solo no Aeroporto Internacional Salgado Filho. As atividades de embarque e desembarque nas aeronaves foram suspensas durante vários momentos em função da incidência de raios e chuvas de granizo, segundo a empresa Fraport, administradora do aeroporto.

Em nota, a empresa informou que obedece à norma do Ministério do Trabalho que determina a interrupção de operações de solo em caso de tempestade de raios. Segundo a Fraport, o termo de interdição, lavrado no ano de 2016, proíbe que as atividades gerais de solo sejam executadas durante tempestades de raio que estejam ocorrendo em distância igual ou inferior a três quilômetros do aeroporto.

A Fraport lembra que tal medida proibitiva é específica e exclusiva para o aeroporto de Porto Alegre, "o único aeródromo do País obrigado a suspender a integralidade das operações de solo em situações meteorológicas adversas", destacou a administradora.

Entre os afetados pela paralisação de operações no aeroporto da Capital estava o time do Athletico-PR, que veio a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (19), às 21h30min, no Beira-Rio, para o confronto de volta da final da Copa do Brasil. A programação inicial do clube previa um trabalho de reconhecimento do gramado do estádio por parte dos jogadores e uma entrevista coletiva no local. No entanto, com o atraso no desembarque, a direção do time acabou optando por cancelar a sua ida ao Beira-Rio.

Segundo a empresa de meteorologia Metsul, pelo menos 50 cidades registraram queda de granizo nesta terça-feira no Rio Grande do Sul.