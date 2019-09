Tunísia busca negócios no Rio Grande do Sul

O embaixador da Tunísia no Brasil, Mohamed Hedi Soltani, está no Rio Grande do Sul nesta semana para uma série de visitas a autoridades políticas e lideranças empresariais. O objetivo é prospectar negócios e divulgar o turismo no país, que se destaca por ser uma democracia no mundo árabe.

Com 11 milhões de habitantes, a nação do norte da África recebe cerca de 10 milhões de turistas por ano. O Brasil ainda tem um número baixo de visitantes. O embaixador tunisiano destaca que brasileiros não precisam de visto. Em relação ao comércio exterior, a principal agenda é o agronegócio. A Tunísia importa soja, café e açúcar e exporta para o Brasil azeite de oliva e fertilizantes.

Soltani será recebido hoje, às 14h, pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. A agenda inclui ainda visitas ao prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e a dirigentes de Farsul, Fiergs, Fecomércio e Federasul. O embaixador da Tunísia esteve nesta terça-feira (17) no Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero. Soltani estava acompanhado do cônsul-geral honorário da Tunísia em Porto Alegre, Heinz Huyer.