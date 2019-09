Porto Alegre tem deflação na segunda semana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou deflação na segunda quadrissemana de setembro, oscilando de 0,10% para -0,03%, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (17). O IPC-S desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas pela instituição. No geral, o índice perdeu força, ao sair de 0,15% para 0,05% no período.