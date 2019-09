Comércio espera vender até 4% mais no Dia das Crianças de 2019

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) aposta em alta real (descontada a inflação) entre 3,5% e 4% nas vendas para o Dia das Crianças deste ano, em 12 de outubro, frente à data promocional de 2018.

A estimativa, divulgada nesta segunda-feira (16), considera fatores como a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que começaram na sexta-feira (13), preços dos brinquedos que sobem abaixo da inflação, em media, e indicadores mais positivos, como massa real de salários mais alta e a intenção de consumo maior do que 2018, segundo apuração da Fecomércio-RS.

Enquanto o IPCA na Região Metropolitana de Porto Alegre acumula alta de 3,63% até agosto, os brinquedos estão com preços, em média, 2,45% mais elevados.

Alem de brinquedos, vestuário e calçados também despontam como itens para presentear jogos e aparelhos eletrônicos, incluindo celulares e tablets.