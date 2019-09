Grupo Fleury aposta em expansão de testes genômicos no Rio Grande do Sul

Um dos avanços mais comemorados no século 21 pela Medicina, o sequenciamento do genoma humano, começa a se popularizar. Um dos maiores grupos de diagnóstico do Brasil, o grupo Fleury, dono dos laboratóriso Weinmann e Serdil, no Rio Grande do Sul, aposta que o uso da tecnologia para testes e direcionamento de tratamentos de acordo com cada paciente vai ter um crescimento exponencial. Na rede gaúcha, a demanda triplicou nos últimos três anos, com taxa de 50% ao ano.

O mercado gaúcho, reforça a diretora executiva de Negócios do grupo Fleury, a médica cardiologista Jeane Tsutsui, é um dos que apresentam maior expansão na operação nacional. Um dos fatores que ajudam a impulsionar o acesso é o preço. Jeane lembra que quando a técnica foi dominada o valor era de US$ 100 milhões.

Hoje um teste simples, como para mapear mutações, podem custa a partir de R$ 600,00. O BRCA 1 e 2, usado para investigar a chance de uma mulher ter câncer de mama, que ganhou notoriedade quando a atriz Angelina Jolie fez -, pode ser feito por R$ 1.690,00 na rede Fleury. Já o Oncotype DX, solicitado para avaliar o tipo de tratamento nos casos de câncer de mama, custa R$ 15 mil. Uma facilidade, quando há indicação e pela baixa cobertura ainda de planos de saúde privados, é que todos os testes podem ser pagos em até dez parcelas.

"Os laboratórios Fleury investem desde 2015 na aquisição sequenciadores de próxima geração, além de contratar bioinformatas e montar um time de P&D para desenvolver testes", diz Jeane. Em 2019, são cerca de 300 exames no portfólio do grupo. As unidades gaúchas fazem muitos testes. Em Porto Alegre, o grupo investiu R$ 5,3 milhões em uma unidade , que estreou no começo do ano, para acelerar a produção de resultados e que também atua com a plataforma Fleury Genômica.

A plataforma foi lançada em 2017 e também tem uma frente de contratação por meio de ambiente digital. "Assim, conseguimos disponibilizar testes para todo o Brasil. Quem está em um local que não tem a rede pode enviar amostras on-line", explica a diretora executiva. Atualmente, o Fleury tem unidades físicas de atendimento em oito estados.

"Basta fazer o upload (subir para o servidor do grupo) a receita médica, verificamos se é um teste que pode ser feito com envio de amostra pelos correios e mandamos o kit para a casa da pessoa coletar o material", descreve a médica. Alguns testes podem ser feitos com saliva. "Toda a qualidade é garantida."

Entre os testes genômicos, os tipos voltado à oncologia dominam e por uma razão. Jeane cita que há hoje um forte desenvolvimento de drogas que conseguem ser aplicadas de aplicadas de acordo com a interação com cada tumor. "Ao conhecer as alterações genômicas, pode-se indicar um ou outro tratamento e obter maior chance de resposta com determinado medicamento. É o que se chama de medicina de precisão ou personalizada", explica a diretora.