Prisma deixa de ser montado na GM em Gravataí; planta é exclusiva do Onix

A fábrica de Gravataí será exclusiva para produzir a nova família global de carros da General Motors (GM) que estreou com o novo Onix em versões sedã e hatch lançadas nessa quinta-feira (12) em Porto Alegre. O Prisma já começou a ser produzido na planta de São Caetano do Sul, junto com o antigo Onix, os dois são agora chamados de Joy. O modelo sedã do novo Onix começa a ser vendido neste mês. O hatch vai ao mercado em novembro.

VÍDEOS JC: Confira como é o novo carro

O vice-presidente executivo da GM global e presidente da GM Américas, Barry Engle, afirmou que o novo modelo marca “o começo de uma nova etapa da GM” na América do Sul. Engle citou que outros modelos virão, com a unidade de Gravataí apresentando a primeira leva.

“Em 2020, um a cada 10 veículos vendidos pela GM no mundo virá da nova família global. Em 2023, um a cada cinco unidades virá da nova família”, avisou o vice-presidente executivo da companhia. Gravataí não será a única a produzir, também terá carros de outras plantas.

No evento de lançamento, com 600 pessoas, 300 eram concessionários, sendo cem de países da América do Sul onde a GM já tem mercado. O vice-presidente da GM Mercosul, Marcos Munhoz, disse que a empresa busca novos mercados, além dos países da América do Sul, para colocar os veículos da marca fabricados em Gravataí. Hoje a planta produz 1,3 mil unidades ao dia, atingindo a plena capacidade, com três turnos de trabalho.