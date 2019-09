Loterias

O concurso 5.070 da Quina sorteou nesta quinta-feira os números 30, 54, 55, 64 e 78. No primeiro sorteio do concurso 1.985 da Dupla Sena, saíram as dezenas 08, 27, 36, 41, 46 e 48. No segundo, os números foram 05, 09, 12, 13, 17 e 19. Os resultados são extraoficiais.

Recompensa

O deputado estadual Capitão Assumção (PSL) ofereceu R$ 10 mil para quem matar o responsável pelo assassinato a tiros de uma mulher de 25 anos na frente da filha, na madrugada desta quinta-feira em Cariacica, no Espírito Santo. A afirmação do parlamentar foi feita na tribuna da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no mesmo dia do crime. Fardado, o parlamentar disse que não bastava mostrar a localização do suspeito morto. Quem aceitasse a encomenda teria que levar o cadáver até ele para receber o pagamento.

Amazon

Após anunciar o lançamento do Amazon Prime, na última terça-feira, a gigante do comércio eletrônico lançou ontem no Brasil o Amazon Music, serviço de streaming de música concorrente do Spotify, YouTube Music, Apple Music e Deezer. Para atrair o consumidor brasileiro, a companhia incluiu artistas nacionais de sucesso, como Pabllo Vittar e Ivete Sangalo.

Educação financeira

O Banco Central (BC) divulgou, nesta quinta-feira, os princípios para a promoção da educação financeira que devem ser usados pelas instituições reguladas pelo órgão. As ações devem contribuir para a formação de poupança; a organização e o planejamento do orçamento pessoal e familiar; e a compreensão e o uso consciente de produtos e serviços financeiros, incluindo crédito.

Google

A gigante de buscas Google anunciou que está fazendo alteração em seu algoritmo de pesquisas na internet para privilegiar "reportagens originais" quando um usuário procurar por um assunto específico. A princípio, a novidade está disponível apenas em inglês, mas deve se estender em breve para outras línguas.

Trânsito

O governo federal lançou nesta quinta-feira a Semana Nacional de Trânsito, campanha voltada para a conscientização sobre um trânsito seguro e que tem por objetivo reduzir o número de acidentes no trânsito. No Brasil morrem, por ano, mais de 35 mil pessoas.