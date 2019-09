Após demissão, Cintra reafirma defesa da CPMF

Um dia após ser exonerado do cargo de secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra afirmou nesta quinta-feira (12) que imposto semelhante à CPMF deu excelentes resultados na Argentina. Defensor da criação de um tributo sobre pagamentos aos moldes da extinta CPMF, Cintra foi demitido na quarta-feira (11) por determinação do presidente Jair Bolsonaro. O estopim para a saída foi o fato de subordinado do então secretário ter apresentado uma proposta do novo imposto sem autorização de Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, Cintra usou o Twitter para responder uma publicação que afirmava que apenas cinco países possuem impostos como a CPMF: Venezuela, Argentina, República Dominicana, Peru e Sri Lanka. Ele inicia a publicação afirmando que a Hungria teve autorização do Banco Central Europeu e implementou o imposto em 2014. "Na Argentina é usado há 20 anos com alíquota de 1,2% com excelentes resultados", disse. Ele afirmou que países com tradição tributária consolidada não precisam de um imposto desse tipo.