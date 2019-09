Sindicatos pressionam para que dinheiro de ações do Banrisul seja usado para pagar servidores

De olho nos estimados R$ 2,2 bilhões que pode render a vend a de quase cem milhões de ações ordinárias do Banrisul que pertencem ao Estado, segmentos de servidores estaduais se mobilizam para pressionar para que o dinheiro seja usado para colocar em dia a folha de salários. O governo Eduardo Leite (PSDB) mantém o parcelamento do pagamento herdado do governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). A quitação está sendo parcelada há 45 meses.

Mais de 20 entidades de servidores públicos se reuniram nesta quinta-feira (12) com o presidente da casa, Luís Augusto Lara (PTB), que já manifestou que defende a ideia de destinar os recursos à folha. “O dinheiro vai entrar. E se não fizermos uma mobilização de todas as entidades, pressionando o governo e os deputados que são contrários, esse recurso vai ser drenado para outro tipo de dívida que não é esta que temos com os servidores”, observou o presidente, em nota.

Lara citou que não há unanimidade na posição sobre a destinação na AL. “Para aqueles que acham que nós estamos fazendo lobby para os servidores, que perguntem para os microempresários e para o comércio gaúcho para saber se apoiam ou não essa medida”, completou o chefe do Legislativo.

Os dirigentes sindicais destacaram as dificuldades geradas pelos atrasos, como depressão, angústia e endividamento. A intenção é elaborar na próxima semana um documento com a proposta para ser entregue a Leite, informou a assessoria de Lara. Mesmo querendo o dinheiro para colocar em dia os salários, a maior parte dos sindicatos teria declarado que é cotra a venda de ações.

O uso dos recursos para pagar custeio do Estado é um dos temas mais polêmicos em torno da venda. Será a terceira alienação de papéis pertencentes ao Estado em menos de um ano e meio. As regras do Programa de Reforma do Estado (PRE) que preveem a venda de partes de estatais, como o Banrisul, estabelecem limites ao uso do que for captado. A oferta que está marcada para dia foi aprovada pelo conselho diretor do PRE no começo da semana.

Entre as restrições está o uso em custeio. Mas o programa abre uma janela ao indicar que é possível usar os recursos em medidas para melhorar a área fiscal da máquina pública. O governo quer o dinheiro para reduzir passivos financeiros e liberar caixa para justamente pagar atrasados, como os vencimentos do funcionalismo.