GM apresenta novo Onix produzido em Gravataí no Rio Grande do Sul

A General Motors lançou nesta quinta-feira (12), em Porto Alegre, o novo Onix, modelo sedã. O carro faz parte da nova plataforma da montadora da marca em Gravataí, onde a companhia já fabrica o modelo e o Prisma, e que envolveu investimento de R$ 1,4 bilhão desde 2017. O lançamento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs).

Vários clientes, funcionários, fornecedores, concessionários e jornalistas compareceram ao encontro. O presidente da GM América do Sul, Carlos Zarlenga, ressalta que o novo modelo apresentado vem para substituir um campeão de vendas no mercado brasileiro, que foi lançado em outubro de 2012, em Bento Gonçalves.

Desda aquela época até agosto deste ano, a GM vendeu aproximadamente 1,12 milhão de unidades do modelo. Somente de janeiro a agosto deste ano, foram comercializadas cerca de 159 mil carros. Entre as qualidades do veículo, o executivo cita o design, a conectividade e a acessibilidade.

Sobre o novo Onix, Zarlenga diz que foram quatro anos de desenvolvimento do produto. "O que vai te dar sucesso no futuro não é o mesmo que te deu no passado", frisa o dirigente. Entre as vantagens da nova versão, o executivo ressalta o visual, a melhor performance e eficiência, segurança e conectividade. Sobre este último item, o modelo que estava no mercado já contava com wi-fi.

O veículo faz 17 quilômetros por litro de gasolina na estrada e vem com seis air bags de fábrica. O preço dos novos modelos serão semelhantes aos antigos. O Onix Plus (sedã) sairá por R$ 61.190,00 a versão LT e por R$ 70.990,00 a LTZ. O Onix Hatch por R$ 51.590,00 a versão LT e R$ 66.290,00 a LTZ.