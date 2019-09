Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O executivo-chefe da Boeing, Dennis Muilenberg, afirmou que a companhia continua a trabalhar com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) e com reguladores pelo mundo para conseguir permissão para que os modelos 737 MAX voltem a voar. Em conferência de investidores na Califórnia, Muilenberg reafirmou sua avaliação de que o avião voltará aos ares no quarto trimestre de 2019.

"Nós continuamos a fazer progresso sólido para retomar o serviço" dos modelos, afirmou o executivo. Mesmo com o trabalho continuado com reguladores pelo mundo e a FAA, Muilenberg admitiu que o processo é complicado. "Eu diria que o principal risco ao cronograma continua a ser o alinhamento de reguladores pelo mundo e as aprovações dos reguladores", disse.

Apesar da alta de 3,64% de hoje, a ação da Boeing ainda recua cerca de 10% desde 8 de março, o último dia de negociações antes da queda do avião da Ethiopian Airlines - o segundo acidente com um 737 MAX ocorrido em cinco meses. Com os episódios, reguladores pelo mundo determinaram que o avião não voe por enquanto.

A Boeing diz que mantém o plano de retomar a produção mensal de 57 desses aviões até o fim do próximo ano.