Em meio ao bloqueio de verbas para universidades com riscos à continuidade de pesquisas, o presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, ressaltou, em São Paulo, a necessidade de valorizar a ciência e seu impacto para transformar as pessoas. O recado foi dado na noite de entrega dos troféus do programa Empreenda Santander 2019, que reconhece iniciativas de estudantes, startups e microempreendedores apoiados por universidades.