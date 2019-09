Deputado governista protocola PEC que acaba com plebiscito para vender Banrisul

Enquanto o governo de Eduardo Leite (PSDB) já marcou para 19 deste mês nova venda de ações do Banrisul - desta vez de quase cem milhões de ações com direito a voto (ordinárias), um dos deputados da base governista na Assembleia Legislativa protocolou Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para retirar a exigência de plebiscito para privatizar o banco e mais duas estatais gaúchas que está na Constituição Estadual.

O deputado estadual Sérgio Turra (PP) apresentou a PEC nesta quarta-feira (11) indicando a assinatura de 24 parlamentares em apoio ao projeto que abrange a mudança na Constituição para o banco e ainda para Corsan e Procergs, a estatal de processamento de dados. Hoje o governo conta com o voto de 41 deputados para aprovar seus projetos.

O governador tem manifestado tanto na campanha eleitoral como desde que assumiu o Palácio Piratini que não pretende privatizar o banco. Já para a Corsan , os planos a abertura de capital na bolsa de valores, o que está sendo projetado para ser feita até o fim de 2020.

A PEC 280 revoga dois parágrafos de um dos artigos da Constituição do Estado que prevê a consulta popular. O texto é suscinto: "Art. 1º - Na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ficam introduzidas as seguintes modificações: I – ficam revogados os §§ 2º e 5º do art. 22; Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação".

O parágrafo 2º do artigo 22 da principal norma estadual diz que a alienação (venda) ou transferência do controle acionário, extinção, fusão, incorporação ou cisão do Banrisul e da Corsan "dependerá de consulta popular, sob a forma de plebiscito". A obrigatoriedade foi inserida com a PEC 31 aprovada em 2002. A mesma regra vale para a Procergs e está no parágrafo 5º.

Em abril, o governo Leite conseguiu alterar na Assembleia o dispositivo para poder vender as estatais CEEE-D (distribuição) e CEEE-T (transmissão), Sulgás e Companhia Riograndense de Mineração (CRM), que estava no parágrafo 4º. A venda de cada estatal foi aprovada em leis ordinárias pelos deputados, o que é previsto na Constituição, no começo de julho. O governo já encaminhou procedimentos para modelagem dos leilões, com consultoria do BNDES.

O governo Leite já vendeu um lote de ações em poder do Estado. Em abril, foram negociadas 2.056.962 dos papéis PNB do Banrisul, que integram o lote da BRSR6. No último ano do governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), foram feitas duas alienações. Em 10 de abril, foram vendidas 26 milhões de ações preferenciai s a R$ 18,65 por ação. Logo em seguida, em 27 de abril, foram vendidas 2,9 milhões de ações ordinárias a R$ 17,65 por ação. Nessas duas operações foram arrecadados um total de R$ 536,1 milhões.

Os 24 deputado que estão apoiando a PEC: